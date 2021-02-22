Москва, , 22:18 — REGNUM Материал издания Politico, согласно которому социальная сеть Facebook начал блокировать сообщения о пользе и необходимости вакцинации от COVID-19, вызвал реакцию в интернет-сообществе. Пользователи оставили свои комментарии 22 февраля в соцсети Facebook.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

«Если фейсбук что-то заблокировал, то надо это делать обязательно!», — шутит Tamara G.

Многие пользователи оказались шокированы подобным решением Facebook. Они уверены, чем больше людей узнают о вакцинации, тем меньшее количество из них умрёт от пандемии коронавируса.

«Блокировку надо признать терроризмом. Как иначе бороться с эпидемиями? Любыми», — пишет Юрий С.

Некоторые комментаторы считают, что отчаиваться не стоит и можно найти другие популярные площадки, на которых нет подобных препятствий на пути рекламы вакцинации от COVID-19

«Ну и что? У нас нет других способов рассказать о пользе вакцинации?», — написала Natalia S.

Нашлись и те, кто усмотрел в ситуации политическую составляющую, заключающуюся в том, что блокировка сообщений может касаться только определённых вакцин.

«Интересно, это распространяется на все вакцины или только на российские?», — задаётся вопросом Лариса П.

Напомним, 22 февраля издание Politico опубликовало материал о том, что Facebook начал блокировать сообщения о пользе и необходимости вакцинации от COVID-19.