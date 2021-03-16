Москва, , 12:18 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского о государственной премии для создателей и пропагандистов вакцин от коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 16 марта.

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«Правильно будет это сделать, внеся такое предложение в правительство и в администрацию. А депутатов отметят избиратели в ходе избирательной кампании в сентябре… Те кто работал наверняка будет избран на следующий срок», — сказал Володин.

Жириновский предложил «представить группу тех, кто помогал в создании и в пропаганде вакцины к государственной премии 12 июня этого года».

"В том числе и кого-то из депутатов, кто шесть месяцев трубит на всех передачах «надевайте маски», — отметил парламентарий.