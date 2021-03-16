Иерусалим, , 12:33 — REGNUM Минздрав Израиля не допустит появления в стране «туристической индустрии для получения прививки» от коронавируса, заявила глава Службы общественного здравоохранения доктор Шарон Эльрои-Прайс на брифинге 15 марта.

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По ее словам, минздрав Израиля ставит целью привить прежде всего собственное население, а также людей, которые регулярно контактируют с жителями Израиля (в силу чего вакцинировано порядка 80 тыс. палестинских рабочих).

Эльрои-Прайс отметила также, что право на прививку в Израиле не имеют граждане, которые долго время жили за границей и чья медицинская страховка недействительна.