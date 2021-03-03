Москва, , 16:42 — REGNUM Левопатриоты требуют полного упразднения всех этих фондов-паразитов, и создания единой цифровой платформы на базе Федерального налоговой службы РФ (ФНС). Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Необходимо вернуть бюджетное финансирование социальной сферы, которое позволит задействовать на этом направлении весь потенциал государства и все источники доходов, значительная часть которых сегодня не задействована. Только так можно будет обеспечить достойный уровень социальной зашиты россиян», — заявил Миронов.

Правительство РФ готовится к реорганизации структуры и функций Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) на основе создания единой централизованной цифровой платформы в социальной сфере.

«Плюсы очевидны: людям станет проще получать различные справки через создание «одного окна», заметно сократятся расходы на бюрократический аппарат. Но если эффективность предоставления соцуслуг повысится, то их содержание и объем останутся прежними», — опасается Миронов.

В перспективе рассматривается слияние всех социальных фондов: ПФР, ФСС и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).