Тирасполь, , 11:09 — REGNUM В ходе 268 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 130 случаев заражения коронавирусом. Об этом 16 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике SARS-CoV-2 выявили у 34 927 человек. Из них победил инфекцию 31 441 человек, в том числе 230 — за последние сутки.

Всего в Приднестровье скончались 748 пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе семеро пациентов умерли в течение последних суток. Сообщается, что это были четыре женщины в возрасте 57, 70, 75 и 76 лет, а также трое мужчин в возрасте 52, 76 и 79 лет. У них обострились сопутствующие хронические заболевания.

За предыдущие сутки в Приднестровье провели 887 исследований и выявили 256 случаев заражения коронавирусом.

Стоит отметить, что в Приднестровье в последнее время, по данным оперативного штаба, сильно увеличились темпы распространения коронавируса. Загруженность клиник, где находятся пациенты с COVID-19, в течение недели выросла с 63% до 88%.

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