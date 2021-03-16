Москва, 16 марта, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин планирует вновь посетить Дальний Восток, сообщает 16 марта пресс-служба правительства России.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний Восток

Об этом премьер-министр рассказал на совещании по вопросам развития региона, которое прошло 15 марта. Новая рабочая поездка запланирована на лето 2021 года. Как уточнили в пресс-службе, Мишустина будут сопровождать вице-премьеры и министры.

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«Летом правительство активно поработает на Дальнем Востоке, чтобы на месте посмотреть, как выполняются поручения президента, связанные с развитием этой стратегически важной для страны территории, и понять, что ещё нужно сделать для повышения качества жизни и улучшения экономической ситуации в регионе», — приводят в пресс-службе слова главы правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, на совещании 15 марта обсуждались вопросы развития железнодорожной сети округа, газификация, а также появление новых экономических механизмов и привлечение инвесторов в проекты. Отдельное внимание Мишустин уделил теме развития программы дальневосточного гектара, в частности, предложению о предоставлении второго гектара тем участникам программы, которые успешно освоили первый.