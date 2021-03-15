Москва, , 14:33 — REGNUM На Дальнем Востоке России в ближайшие годы будет увеличена пропускная способность железных дорог. Об этом 15 марта заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

«В течение ближайших четырёх лет расширить БАМ и Транссиб, проложить новые пути и усилить энергоснабжение железнодорожных магистралей, создать современные объекты для обеспечения перевозок», — сказал он.

По словам главы правительства, объём финансирования на эти цели в ближайшие три года составит около 780 млрд рублей.

«Причём первый этап модернизации двух ключевых железнодорожных веток должен завершиться уже в текущем году», — сообщил Мишустин.