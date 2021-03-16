Тампа, США, , 10:45 — REGNUM «Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Нэшвилла» шайбы забросили форварды Ээли Толванен, Виктор Арвидссон, Калле Йернкрок и защитник Маттиас Экхольм. У «Тампы» отличился нападающий Стивен Стэмкос.

В настоящее время «Нэшвилл» занимает шестое место в Центральном дивизионе, на счету команды 25 очков. «Тампа» идёт на третьем месте с 40 очками.

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