Нью-Йорк, США, , 10:14 — REGNUM «Филадельфия Флайерз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4.

В составе «Филадельфии» российский защитник Иван Проворов забросил шайбу и отдал результативную передачу. Также отличились форварды Джеймс ван Римсдайк, Джоэль Фараби, Клод Жиру и Якуб Ворачек.

В составе «Рейнджерс» российский форвард Артемий Панарин забил гол и отдал два голевых паса. Точными бросками отметились Колин Блэквелл, Жюльен Готье и Кевин Руни.

В настоящее время «Филадельфия» занимает пятое место в Восточном дивизионе, на счету команды 31 очко. «Рейнджерс» идут на шестом месте с 26 очками.

Читайте также: Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Бостон»