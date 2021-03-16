Вашингтон, , 10:09 — REGNUM Сотрудники администрации президента Соединённых Штатов больше не обязаны ежедневно сдавать тесты на COVID-19, теперь это можно будет делать раз в неделю. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

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По их данным, это может быть связано с вакцинацией многих работающих в Белом доме людей.

Вместе с тем в Белом доме сохраняются строгие связанные с COVID-19 протоколы. Так, там по-прежнему необходимо носить маски и соблюдать дистанцию.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории США было выявлено 38 222 новых случая заражения коронавирусом, что указывает на тенденцию к снижению числа заражений.

При этом количество погибших от COVID-19 за последние сутки составило 572, а общее число перевалило за отметку в 534 888. Отметим, что количество погибших резко упало, на прошлой неделе цифры превышали 1500.