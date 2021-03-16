Москва, , 10:06 — REGNUM Компания Apple и Минцифры России договорились о возможности установки российских программ на устройства при первом включении. Об этом пишет 16 марта газета «Ведомости» со ссылкой на высокопоставленный источник в ведомстве.

Он рассказал, что американская корпорация согласилась исполнять нормы закона об обязательной предустановке российского софта. Отечественные приложения будут предлагаться пользователям активированных в России устройств с 1 апреля.

«Договориться об этом удалось в ходе переговоров с руководством Минцифры РФ», — отмечает издание.

Диалоговое окно при настройке iPhone или iPad предложит пользователю установить приложения из перечня, утверждённого правительством РФ. Он сможет отказаться от установки, убрав галочки в предлагаемом списке.

В Apple подтвердили эту информацию и подчеркнули, что следуют законодательству стран, в которых работает компания.

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