Москва, , 12:12 — REGNUM Российские предустанавливаемые приложения на гаджетах будут размещаться на экране устройства рядом с другими заранее установленными приложениями. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

«Предварительно установленные программы будут доступны на смартфонах, планшетах, телевизорах с функцией Smart TV, ноутбуках и персональных компьютерах, произведённых после 1 апреля 2021 года», — сообщили в министерстве.

Отмечается, что основной вопрос, который задавался Минцифры, касался недискриминационного отображения приложений по отношению к другим установленным программам.

Отечественные приложения из перечня предустановки должны находиться рядом с другими программами того же класса: обе из одной категории рядом на том же экране устройства, пояснили в министерстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года правительство РФ утвердило правила по обязательной предустановке отечественного программного обеспечения на электронные устройства.

Обязательными к предварительной установке на смартфоны и планшетные компьютеры стали некоторые приложения компании «Яндекс», включая «Яндекс.Браузер», «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Диск».

Также на устройства этого типа при продаже в России нужно будет устанавливать почтовый клиент, голосовой ассистент и новостной агрегатор от компании Mail.ru. В список обязательных к предпродажной установке программ включено приложение «Госулуги», платёжный сервис MirPay, социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также антивирус от «Лаборатории Касперского».

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