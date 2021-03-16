Санкт-Петербург, 16 марта, 2021, 08:23 — ИА Регнум. Количество петербуржцев, обратившихся за медицинской помощью с лабораторно подтвержденным COVID-19, за вторую неделю марта (с 8-го по 14-е число) составило 5835 человек, что на 26,27% меньше по сравнению с первой неделей марта. Тем не менее говорить о победе над ковидом пока не приходится.

Дарья Драй ИА REGNUM Реанимационная машина скорой помощи

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Об этом говорится в опубликованных Смольным материалах Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению COVID-19.

Другие эпидемические показатели также показали постепенное улучшение ситуации. Например, общее количество госпитализированных взрослых пациентов с COVID-19 и пневмониями за прошлую неделю уменьшилось на 14,1%. Количество активно больных в стационарах и на амбулаторном лечении сократилось на 14,23%.

«Тренд на снижение распространения инфекции сохраняется, но этот процесс идет медленно и нестабильно. Эпидемия продолжается, COVID-19 остается опасным заболеванием. Риск переболеть тяжелой формой инфекции несопоставимо превышает риски, связанные с вакцинацией», — заявили в Межведомственном совете, комментируя ситуацию в городе.

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Для пациентов с COVID-19 и пневмониями в Санкт-Петербурге сейчас развернуто 6756 коек в городских и федеральных медицинских организациях, из них свободны около трети. Доля тяжелых больных в стационарах города на прошедшей неделе составляла около 26%.