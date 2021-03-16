Женева, Швейцария, , 08:09 — REGNUM Приостановка рядом стран вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca не означает, что там перестанут бороться с COVID-19, заявил 16 марта генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус на пресс-конференции.

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По его словам, временный отказ от использования вакцин связан с тем, что властям стран нужно лучше исследовать возможные побочные эффекты.

«Это (приостановка — ред.) не обязательно означает, что события связаны с вакцинацией от COVID-19, но это обычная практика в таких ситуациях, она показывает, что система мониторинга в здравоохранении работает и что есть эффективные меры контроля», — сказал Гебрейесус.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Дания, Норвегия, Исландия, Италия, Люксембург, Таиланд и прибалтийские республики приостановили применение вакцины AstraZeneca после заявления из Дании и Италии о серьёзных осложнениях среди привитых. Позже к ним присоединились ещё несколько стран. В самой ВОЗ рекомендовали продолжать использовать вакцину AstraZeneca, несмотря на риски.

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