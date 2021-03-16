Ереван, 16 марта 2021, 07:11 — REGNUM Вооруженные силы Армении проводят с 16 по 20 марта масштабные тактические и тактико-профессиональные учения, сообщили в пресс-службе министерства обороны республики.
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Всего в учениях задействуют 7500 военнослужащих, почти 200 артиллерийских и ракетных орудий, свыше 150 противотанковых средств, а также десятки единиц бронетехники, средства ПВО и авиации.
«Цель учений — проверка боеготовности войск, управления оперативного звена, взаимодействия, проведение тренировок по управлению огнем», — пояснили в оборонном ведомстве.
Отмечается также, что мероприятия проходят в соответствии с планом министерства на первое полугодие 2021 года.
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