Осло, , 21:43 — REGNUM Самые жесткие ограничения вводятся в норвежской столице сегодня, 15 марта. Помимо прочего, в гости жителям Осло нельзя будет принимать свыше двух посетителей. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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«Это очень жесткая и серьезная мера, мы знаем, что многие в Осло уже живут по этому правилу. Но мы также знаем, что слишком много людей собирается в частных домах и по-прежнему поддерживают слишком много контактов», — заявил в ходе пресс-конференции мэр Осло Раймонд Йохансен.

Ученики гимназий в Осло полностью переходят на дистанционный формат обучения.

«Мы никогда еще не регистрировали столь высокий уровень распространения коронавирусной инфекции, как на прошлой неделе», — подчеркнул Йохансен.

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