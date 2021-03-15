Белград, 15 марта, 2021, 21:10 — ИА Регнум. Сербия, страна-кандидат в ЕС, прививает от коронавируса своих граждан вакцинами, разработанными странами Запада, а также Россией и Китаем, что является отражением ее внешней политики в нескольких областях, указал автор аналитической статьи, опубликованной 15 марта в испанской газете El Pays.

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"Процесс вакцинации развивается ускоренными темпами, что ставит Сербию на шестое место в мире, согласно сравнительной таблице объёма привитых граждан, возглавляемой Израилем. Кроме того, Сербия заняла второе место в Европе по числу привитых граждан на 100 человек, 28,8% сербов приняли по крайней мере одну дозу вакцины. Также Сербия стала четвертым государством в Европе, в котором было привито наибольшее число граждан за последние семь дней. Средний показатель по ЕС составляет 10,9%», — пишет El Pays.

По мнению автора статьи, это является геополитическим успехом страны, которая предлагает своим гражданам вакцины американо-немецкого производства (Pfizer-Biontek), британско-шведскую (AstraZeneсa), китайскую (Sinofarm) и российскую вакцину (Спутник V).

Первые две вакцины были также одобрены ЕС, в то время как для вакцин двух стратегических конкурентов Союза Европейское агентство по лекарственным средствам еще не предоставило одобрения.

Широкий выбор вакцин, пишет испанская газета, здесь совсем не случаен, и Белград не упускает возможности выделить этот факт.

«Символично, что глава правительства Анна Брнабич, получившая образование в Соединенных Штатах, в декабре прошлого года стала первым европейским лидером, принявшим вакцину Pfizer, в то время как глава МВД Сербии Александр Вулин выбрал российскую вакцину, а министр здравоохранения сделал выбор в пользу китайской вакцины», — указано в статье.

По словам автора, всё это отражает тот факт, что Сербия — это европейская страна, которая ведет переговоры о вступлении в ЕС, а также одно из немногих балканских государств за пределами НАТО (организации, которая устроила бомбардировки территории этой страны два десятилетия назад), которое считает Россию и Китай союзниками.