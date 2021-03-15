Браззавиль, , 19:46 — REGNUM Число выявленных носителей коронавирусной инфекции на Африканском континенте превысило четыре миллиона человек. Об этом сообщает 15 марта представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке.

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Согласно последним данным, за весь период с начала пандемии в регионе зафиксировано уже 4 030 794 случая заражения, скончались по меньшей мере 107 625 больных COVID-19, более 3,6 миллиона человек излечились.

Лидерами среди африканских стран по распространению инфекции остаются Южно-Африканская Республика, Марокко, Тунис, Египет и Эфиопия.