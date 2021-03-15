Вашингтон, 15 марта, 2021, 14:41 — ИА Регнум. На продажу в США выставлен концепт-кар эпатажного автомобиля дизайнера Джои Руйтера. Об этом сообщается на сайте SoManyHorses.

SoManyHorses Концепт-кар Джои Руйтера

Создано авто в 2016 году на основе модели Ford Festiva образца 1993 года. Машина имеет параллелепипедную форму кузова и зеркальную фальшрадиаторную решетку, которая выглядит как зеркало заднего вида.

Автомобиль оснащён четырехцилиндровым мотором рабочим объёмом 1,3 л. Он сочетается с пятискоростной трансмиссией. Передняя часть авто сделана из металла, а задняя — из растительного материала под названием Xorel. Вес концепт-кара равен 566,99 кг. Машина укомплектована ремнём безопасности, зеркалами заднего обзора и головной оптикой, расположенной на зеркальной решеткой.

Стоит авто всего 6000 долларов (около 441 тыс. рублей).

Ранее аукционный дом Bonhams в Британии выставил на продажу хот-род Porsche 911T 1971 года выпуска. В движение авто приводит 6,75-литровый мотор Bentley V8 от Bentley Mulsanne Turbo. Экстерьер модели был разработан дизайнером Александром Дантоном.

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