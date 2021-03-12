Штат Калифорния, США, , 09:12 — REGNUM Американский стартап Canoo из Калифорнии представил рендеры концепта электрического пикапа. Изображения с авто размещены на сайте Reddit.

Концепт электрического пикапа компании Canoo Reddit

Электропикап позиционируется как будущий конкурент электрокаров компаний Tesla, Ford, Rivian и Hummer.

«Наш пикап так же силен, как и самые мощные грузовики», — сказал исполнительный председатель Canoo Тони Акила.

Он добавил, что автомобиль оснащён аксессуарами для людей, которые будут ездить на этом грузовике на работу и в путешествия.

У пикапа есть несколько откидывающихся поверхностей для увеличения площади кузова. Также имеется версия пикапа-кемпера с палаткой на крыше.

Дальность хода топовой версии электрокара составит 320 км, а бюджетной — около 160 км. Производство автомобиля начнётся не ранее 2023 года.

Ранее Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт представил в России первый прототип электромотоцикла Aurus. Создан байк по поручению Минпромторга РФ, с учетом требований специалистов гаража особого назначения ФСО России.

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