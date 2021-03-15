Москва, , 13:18 — REGNUM Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил о том, что еда во всех школьных столовых, в каждом регионе страны, должна быть качественной и здоровой.

На совещании с вице-премьерами 15 марта Мишустин напомнил о массовом отравлении школьников в Красноярске.

«В последнее время были случаи отравления детей в школьных столовых. Самый крупный — в Красноярском крае. Некоторые ребята оказались в больнице. Ну, конечно, это недопустимо», — подчеркнул он.

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Как сообщало ИА REGNUM, массовое отравление школьников в Красноярске произошло в феврале — марте 2021 года. Иерсиниозная инфекция была диагностирована у 115 учеников 27 школ в Советском и Октябрьском районах. Источником заражения стали салаты из свежих овощей. По данному факту расследуются уголовные дела. Они соединены в одно производство.

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