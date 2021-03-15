Рим, , 12:46 — REGNUM Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) может одобрить использование российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» на территории Евросоюза не раньше мая. Об этом 15 марта рассказал глава департамента EMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери в эфире радиостанции Il Sole 24 Ore.

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«Спутник V» — вакцина, которая заслуживает всеобщего интереса. Мы рады сотрудничеству с компанией-производителем, посмотрим, сможем ли мы использовать препарат в Европе. Однако мы должны проверить стандарты производства. Я думаю, что до конца апреля мы не будем готовы (дать ответ)», — сказал он.

Также, отвечая на уточняющий вопрос ведущего о том, может ли российский препарат быть одобрен не ранее мая нынешнего года, Кавалери заявил: «Думаю, что да».

Как передавало ИА REGNUM, 4 марта ЕМА сообщило, что процедура последовательной экспертизы российской вакцины «Спутник V» начата. При этом в настоящее время российский препарат зарегистрирован для применения уже в 50 странах.