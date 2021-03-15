Ереван, , 12:37 — REGNUM В Армении оппозиционные фракции парламента «Светлая Армения» и «Процветающая Армения» заявили о необходимости отмены военного положения в республике, сообщает РИА Новости.

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«Предлагаем отменить объявленное 27 сентября военное положение», — сказал, представляя на заседании проект двух фракций, депутат от «Процветающей Армении» Арман Абовян.

Он отметил, что военное положение не соответствует сложившейся в Армении ситуации и препятствует политическим процессам.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Армении Никол Пашинян вступил в конфликт с военным руководством, усомнившись в надёжности российских оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». После этого Генштаб ВС выступил с заявлением с требованием отставки премьера и возглавляемого им правительства. В свою очередь Пашинян уволил начальника Генштаба ВС Армении генерал-полковника Оника Гаспаряна.