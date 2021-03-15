Санкт-Петербург, 15 марта, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, с каким настроением петербуржцы приходят на вакцинацию от коронавируса, и как они объясняют своё решение привиться. Сам глава региона скоро отправится на вторую прививку.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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В минувшую субботу, 13 марта, Беглов во время объезда посетил пункты вакцинации в Зеленогорске и Кронштадте, пообщался с людьми, которые пришли на прививку.

«Всё же петербуржцы — особые люди. Практически все сказали — заботятся не столько о своем здоровье, сколько о здоровье близких, особенно — пожилых. Прививка действительно существенно снижает вероятность «поделиться» вирусом», — рассказал губернатор 15 марта на своей странице в соцсети.

Он призвал горожан не бояться прививки и напомнил, что сам ранее получил первую часть вакцины от коронавируса.

«У меня уже 15-й день — чувствую себя отлично. На этой неделе поставлю вторую», — отметил Александр Беглов.

По данным на 14 марта, всего в Петербурге вакцинировано 306 878 человек. Из них 200 575 человек полностью закончили цикл вакцинации.

За весь период в город поступило 348 542 комплекта вакцины. Неизрасходованный остаток в поликлиниках — 41 664 комплекта.

Напомним, ранее губернатор Петербурга призвал жителей привиться до начала дачного сезона.