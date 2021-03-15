Вашингтон, , 10:44 — REGNUM В нескольких американских штатах в ходе пересчёта стало известно о большем количестве смертей от COVID19. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Так, в штате Огайо по итогам февраля выявлено ещё 4 тыс. смертельных случаев, в Индиане — 1,5 тыс. Пересчёт смертности от COVID-19 провели также в Вирджинии, Миннесоте и Род-Айленде.

Отмечается, что это связано с принципом работы системы, которую власти американских штатов используют для обнародования статистики. Она работает в режиме реального времени и не учитывает смерти от COVID-19, о которых становится известно позже в ходе медицинского освидетельствования.

Как сообщало ИА REGNUM, пандемия коронавирусной инфекции была объявлена Всемирной организацией здравоохранения 11 марта 2020 года. США находится на первом месте в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом и по количеству летальных исходов от последствий заболевания COVID-19. Нью-Йорк стал центром пандемии в США во время первой волны COVID-19, здесь число умерших в течение суток доходило до 700 человек.