Пекин, 15 марта, 2021, 10:08 — ИА Регнум. В сети появились шпионские снимки закамуфлированного седана Geely SS11. Фотографии автомобиля размещены на сайте «Китайские автомобили».

«Китайские автомобили» Geely SS11

Собираться новинка будет на «тележке» BMA, которая уже лежит в основе компактного кроссовера Geely Coolray. Эта платформа разработана для компактных моделей с гибридными силовыми агрегатами или моторами рабочим объёмом до 1,5 литра. Длина колесной базы машин на BMA может достигать 2700 мм.

Внешне авто выделяется радиаторной решёткой, похожей на ту, что устанавливается на модели Xingyue L (KX11). Особо стоит отметить массивную светодиодную оптику, которая неплохо сочетается с модулями дневных ходовых огней.

Что касается моторной линейки, то данных о ней пока нет. Ожидается, что в неё войдёт мотор JLH-3G15TD и гибридный двигатель.

Напомним, седаны в Китае очень популярны. Среди легковых машин, реализованных в КНР в декабре прошлого года, 44% — это седаны.

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