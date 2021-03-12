Пекин, , 08:16 — REGNUM Компания Geely оснастит новый кроссовер KX11 (Xingyue L) экраном на 100 см. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

Отмечается, что такая длина экрана рекордная для автомобилей китайских марок. При этом самый большой дисплей у немецкой модели Mercedes-Benz EQS.

Пока автопроизводитель не сообщает о характеристиках дисплея. Известно только, что он получит дефлектор воздуховода, который будет расположен в нижнем правом углу.

Ожидается, что новый кроссовер Geely, который получил внутризаводской индекс KX11, а представлен будет под названием Xingyue L, появится уже в 2021 году. Построена новинка на модульной архитектуре Volvo CMA (Compact Modular Architecture).

В Китае Geely KX11 будет предлагаться с турбированной «четверкой», производительность которой составит от 218 до 238 л. с. Кроме того, должна появиться также гибридная версия модели.

Ранее стало известно, что новый кроссовер Geely KX11 в России будет представлен не раньше 2022 года.

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