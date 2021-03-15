Санкт-Петербург, 15 марта, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Восьмибалльные дорожные пробки образовались в Санкт-Петербурге утром в понедельник, 15 марта, из-за нового мартовского снегопада. По прогнозу Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение дня в городе пойдут умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобильное движение в снегопад

Как сообщает сервис «Яндекс Карты», из-за сложной погодной обстановки с самого утра на дорогах города возникли пробки до 8 баллов, отмечается большое число ДТП. Ожидается, что дорожная ситуация стабилизируется к 11 часам утра.

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодные аномалии охватили Россию и мир: что происходит — трансляция»

Также в Северной столице ожидается юго-западный, западный умеренный ветер. Температура воздуха днем +2… +4 градуса, на дорогах ожидается гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

По прогнозу ведущего специалиста Центра «Фобос» Михаила Леуса, относительно теплая погода сохранится в Петербурге в первые два дня новой рабочей недели. А начиная со среды, 17 марта, погода вновь изменится. Надвигающийся на город гребень скандинавского антициклона постепенно прекратит осадки, но вернёт ночные заморозки и гололедицу.

«По ночам ожидается до −2… −4 градусов, днем будет около +1…+3 градусов», — отметил специалист.

В будущие пятницу и субботу влияние антициклона на погоду Санкт-Петербурга усилится. Будет преимущественно сухо, время от времени будет выглядывать солнце, а температура опустится ниже климатической нормы. Ночами в эти дни будет до −6… −8 градусов, днем 0… — 2 градуса.

И только в воскресенье, 21 марта, очередной атлантический циклон вернет в Северную столицу весеннее тепло, а вместе с ним облака и осадки. Ночью ожидается −2… −4 градуса градуса, днем температура подрастёт до +1… +3 градусов.

«Так что на мощное потепление в марте пока рассчитывать не стоит», — подытожил Леус.