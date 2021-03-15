Вашингтон, , 09:10 — REGNUM В настоящее время в Афганистане находится почти 3,5 тыс. американских военнослужащих, а не 2,5 тысячи, как официально заявляется. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в США, Европе и Афганистане.

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По данным собеседников издания, Соединенные Штаты имеют в Афганистане примерно на тысячу военнослужащих больше, чем они сообщают. Отмечается, что несоответствие реального и заявленного числа вызвано тем, что присутствие части военных на территории страны неофициально. Речь идёт о войсках, включающие в себя объединённые подразделения командования специальных операций, некоторые из которых являются элитными армейскими рейнджерами, которые работают как под руководством Пентагона, так и ЦРУ, уточнил американский чиновник.

Издание подчёркивает, что преуменьшение действительного объёма размещённых за рубежом сил США — нормальная практика и информация о войсках Соединённых Штатов во многих государствах засекречена.

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В свою очередь официально Пентагон настаивает на том, что численность войск в Афганистане меньше, чем 3,5 тысячи. По словам представителя Пентагона майора армии Роба Лодевика, в Афганистане по-прежнему размещены 2,5 тыс. американских военных.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля 2020 года в Афганистане вступил в силу режим сокращения насилия, согласованный с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В конце того же месяца представители США и движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подписали в Катаре совместную декларацию о мире в Афганистане, которая призвана способствовать обеспечению региональной стабильности и глобальной безопасности.

В документе прописано, что США, их союзники, и Коалиция завершат вывод оставшихся сил из Афганистана в течение 14 месяцев после объявления этой совместной декларации и заключения соглашения между США и «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».