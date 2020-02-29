* запрещённая в России организация

Доха, , 16:29 — REGNUM Представители США и движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подписали в Катаре совместную декларацию о мире в Афганистане, которая призвана способствовать обеспечению региональной стабильности и глобальной безопасности. Об этом 29 февраля сообщает телерадиокомпания BBC.

Соглашение состоит из четырех частей, в которых закреплены гарантии предотвращения использования афганской земли какими-либо международными террористическими группами или отдельными лицами против безопасности Соединенных Штатов и их союзников, уточнены сроки вывода военных сил США и коалиции из Афганистана, отражены меры по политическому урегулированию посредствам внутриафганского диалога и переговоров между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и всеобъемлющей переговорной группой Афганистана, а также закрепляется введение постоянного и всеобъемлющего режима прекращение огня.

«США, их союзники, и Коалиция завершат вывод оставшихся сил из Афганистана в течение 14 месяцев после объявления этой совместной декларации и заключения соглашения между США и «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — говорится в тексте соглашения.

Напомним, подписание соглашения с афганскими боевиками состоялось в Катаре в субботу, 29 февраля. В подписании соглашения принимал участие госсекретарь США Майк Помпео.

«Талибан» * — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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