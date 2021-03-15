Чикаго, США, , 08:05 — REGNUM «Чикаго Буллз» одержал победу над «Торонто Рэпторс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 118:95.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Торонто» Норман Пауэлл, записавший в свой актив 32 очка.

В составе «Чикаго» наибольшую результативность показал форвард Патрик Уильямс, набравший 23 очка.

«Торонто» потерпел пятое поражение подряд в регулярном чемпионате НБА.

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