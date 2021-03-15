Новый Орлеан, США, 15 марта 2021, 07:49 — REGNUM «Нью-Орлеан Пеликанс» одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 135:115.
Самым результативным игроком матча стал форвард «Пеликанс» Зайон Уильямсон, записавший в свой актив 27 очков.
В составе «Лос-Анджелеса» наибольшую результативность показал форвард Кавай Леонард, набравший 23 очка.
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