Спикер Госдумы завёл Telegram-канал
Москва, 15 марта, 2021, 08:04 — ИА Регнум. Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин завёл канал в мессенджере Telegram. Он считает, что «это достаточно эффективный способ обратной связи».
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Он уточнил, что в своём Telegram-канале будет рассказывать о том, как решаются проблемы граждан, какие вызовы стоят перед Россией и как их преодолевать, высказывать свою позицию по вопросам, которые граждан волнуют, и немного личного.
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Напомним, о своём намерении завести персональные аккаунты в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и Telegram Володин заявлял на прошлой неделе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что у него нет планов завести аккаунты в Facebook, Instagram и Twitter. Свой отказ он пояснил тем, что пока эти соцсети нарушают права человека, и он не хочет быть «заложником их позиции».