Москва, , 07:41 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о планах завести персональные аккаунты в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и Telegram, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.

«Это достаточно эффективный способ обратной связи», — сказал Володин.

Спикер Госдумы объяснил отказ от идеи завести аккаунты в Facebook, Instagram и Twitter, пока эти соцсети нарушают права человека, «чтобы не быть заложником их позиции».

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Ранее Володин раскритиковал американские соцсети за то, что те нарушают российское законодательство. Он обратил внимание на то, что в Италии, Австралии, Индии и некоторых других странах вырабатывают свои предложения по борьбе с беспределом глобальных IT-компаний, — вплоть до уголовной ответственности.

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