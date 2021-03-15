Атланта, США, , 05:12 — REGNUM «Атланта Хоукс» одержал победу над «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 100:82.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Атланты» Джон Коллинс, оформивший дабл-дабл из 22 очков и 13 подборов.

В составе «Кливленда» наибольшую результативность показал защитник Коллин Секстон, набравший 15 очков.

«Атланта» продлила свою победную серию до пяти матчей, а «Орландо» потерпел третье поражение подряд.

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