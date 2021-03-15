Орландо, США, , 04:31 — REGNUM «Майами Хит» одержал победу над «Орландо Мэджик» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 102:97.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Орландо» Никола Вучевич, оформивший дабл-дабл из 38 очков и 10 подборов.

В составе «Майами» наибольшую результативность показал форвард Джимми Батлер, набравший 29 очков.

«Майами» одержал четвёртую победу подряд, а «Орландо» потерпел восьмое поражение кряду.

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