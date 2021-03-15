Сент-Пол, США, , 02:48 — REGNUM «Миннесота Уайлд» одержала победу над «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Миннесоты» шайбы забросили нападающие Виктор Раск, Ник Бонино, Кевин Фиала и Йоэль Эрикссон Эк. Российский форвард Кирилл Капризов отдал одну результативную передачу.

У «Аризоны» точным броском отметился форвард Фил Кессел.

В настоящее время «Миннесота» занимает второе место в Западном дивизионе, на счету команды 35 очков. «Аризона» идёт на шестом месте с 28 очками.

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