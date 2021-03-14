Сент-Луис, США, , 06:39 — REGNUM «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.

В составе «Вегаса» шайбы забросили защитник Ши Теодор и нападающие Марк Стоун, оформивший дубль, Макс Пачиоретти и Алекс Так.

У «Сент-Луиса» точным броском отметился форвард Самуэль Бле. Российский форвард Владимир Тарасенко отдал одну результативную передачу.

В настоящее время «Вегас» занимает первое место в Западном дивизионе, на счету команды 37 очков. «Сент-Луис» идёт на третьем месте с 33 очками.

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