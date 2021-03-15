Севилья, Испания, , 01:13 — REGNUM «Севилья» одержала победу над «Бетисом» в матче 27-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 1:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Единственный гол в матче забил нападающий «Севильи» Юссеф Эн-Несири на 27-й минуте.

На сегодняшний день «Севилья» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании, в активе команды 51 очко. «Бетис» идёт на шестом месте с 42 очками.

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