Севилья, Испания, , 09:57 — REGNUM «Бетис» одержал победу над «Алавесом» в матче 26-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 3:2, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В первом тайме футболисты «Алавеса» забили два мяча. Отличились нападающий Хоселу (12-я минута) и полузащитник Эдгар Мендес (24).

Во втором тайме «Бетис» смог отыграться и вырвать победу благодаря дублю форварда Борхи Иглесиаса (61,88) и голу хавбека Хоакина (81).

На сегодняшний день «Бетис» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании, в активе команды 42 очка. «Алавес» идёт на 19-м месте с 22 очками.

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