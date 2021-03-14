Москва, 14 марта, 2021, 13:27 — ИА Регнум. На сегодняшний день военные атташе из 50-ти стран мира прошли вакцинацию от COVID-19 российским препаратом «Спутник V». Об этом 14 марта сообщил начальник Главного управления международного военного сотрудничества (ГУ МВС) Александр Кшимовский в программе «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

Mil.ru Вакцина «Спутник-V»

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Александр Кшимовский «Порядка трехсот военных атташе и членов семей из пятидесяти стран решились на проведение прививочных мероприятий «Спутником V» с целью, так скажем, безопасного проведения как своих собственных мероприятий, так и каких-то международных переговоров».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в Российской Федерации по состоянию на 12 марта прививка от коронавируса была поставлена более чем 7 миллионам человек.