Ньюарк, США, , 05:36 — REGNUM «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе «Айлендерс» дубль оформил нападающий Киффер Беллоуз. Ещё один гол на счету форварда Оливера Вальстрёма, которому ассистировал российский вратарь Семён Варламов.

В составе «Нью-Джерси» точными бросками отметились нападающие Павел Заха и Янне Куокканен.

В настоящее время «Айлендерс» занимают первое место в Восточном дивизионе, на счету команды 40 очков. «Нью-Джерси» идёт на седьмом месте с 19 очками.

Читайте также: Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Филадельфию»