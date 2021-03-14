Филадельфия, США, , 05:32 — REGNUM «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Филадельфией Флаейрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:4.

В составе «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу, а Евгений Кузнецов отметился результативной передачей. Также голы забили нападающие Даниэль Спронг, Карл Хагелин и Ник Дауд и защитник Ник Дженсен.

В составе «Филадельфии» точными бросками отметились Джеймс ван Римсдайк, Нолан Патрик, Шейн Гостисбер и Клод Жиру.

В настоящее время «Вашингтон» занимают второе место в Восточном дивизионе, на счету команды 38 очков. «Филадельфия» идёт на пятом месте с 29 очками.

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