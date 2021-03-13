Вашингтон, , 23:32 — REGNUM Помощник государственного секретаря США Мэттью Палмер 12 марта в интервью для албанского телеканала RTV Dukagjinin рассказал о своих ожиданиях от прихода Альбина Курти на пост премьер-министра. Партия Курти «Движение за самоопределение» заняла первое место на досрочных парламентских выборах в Косово, что дает ему высокие шансы на формирование правительства.

Представитель Госдепа заявил о своей готовности сотрудничать с Приштиной в интересах США и Косово и отметил, что их отношения были теплыми еще во время первого срока Курти на посту премьер-министра.

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При этом политик подчеркнул, что в США одобряют то, что своими приоритетами Курти избрал борьбу с коррупцией и благоуправление, однако мир ждет от него работы в сфере внешней политики.

Мэттью Палмер «Косово придется вовлечься во внешнюю политику и, в особенности, в диалог с Сербией. Я убежден, что Курти и его правительство будут одновременно работать в сфере внешней и внутренней политики».

Палмер заявил, что возможность того, что соглашение между Косово и Сербией будет заключено в годы «правления Курти», существует, однако он не берется загадывать о сроках.

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