Вашингтон, 13 марта 2021, 23:32 — REGNUM Помощник государственного секретаря США Мэттью Палмер 12 марта в интервью для албанского телеканала RTV Dukagjinin рассказал о своих ожиданиях от прихода Альбина Курти на пост премьер-министра. Партия Курти «Движение за самоопределение» заняла первое место на досрочных парламентских выборах в Косово, что дает ему высокие шансы на формирование правительства.
Представитель Госдепа заявил о своей готовности сотрудничать с Приштиной в интересах США и Косово и отметил, что их отношения были теплыми еще во время первого срока Курти на посту премьер-министра.
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При этом политик подчеркнул, что в США одобряют то, что своими приоритетами Курти избрал борьбу с коррупцией и благоуправление, однако мир ждет от него работы в сфере внешней политики.
Палмер заявил, что возможность того, что соглашение между Косово и Сербией будет заключено в годы «правления Курти», существует, однако он не берется загадывать о сроках.
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