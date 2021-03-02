Приштина, , 06:17 — REGNUM Вечером 1 марта в Приштине состоялась встреча Специального представителя Евросоюза по диалогу между Сербией и Косово Мирослава Лайчака с вероятным будущим премьер-министром Косово, лидером партии «Движение за самоопределение» Альбином Курти.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, после встречи Курти заявил, что для его правительства диалог с Сербией не может стоять ни на первом, ни даже на втором месте в списке приоритетов — поскольку суть его предвыборной программы было обещание повысить занятость и реформировать систему правосудия, однако он не выступает против диалога и считает, что этот диалог должен быть искренним и хорошо подготовленным.

Ранее Мирослав Лайчак заявил, что он «хорошо знает, чего ждать от Курти» на посту премьер-министра. Напомним, в 2020 году правительство Курти отменило пошлину 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины с целью заменить ее на «режим взаимности» (по принципу зеркала) в отношениях. Нежелание отойти на эти поступки вопреки прямому давлению США стало причиной распада правящей коалиции и отстранения Курти от власти, однако пришедшее на смену правительству Курти руководство продержалось недолго и досрочные выборы вновь принесли победу внесистемному оппозиционеру.

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