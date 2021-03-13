Ереван, , 18:14 — REGNUM Президент Армении Армен Саркисян обсудил с лидером правящей фракции Национального собрания «Мой шаг» Лилит Макунц возможность внеочередных парламентских выборов в республике. Об этом сообщила пресс-служба президента Армении.

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"В этом контексте отмечена важность диалога между политическими силами и достижения согласия по поводу проведения внеочередных парламентских выборов», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 13 марта, Саркисян провёл встречу с премьер-министром страны Николом Пашиняном. Участники встречи обсудили ситуацию в стране, пути ее разрешения и преодоления внутриполитического кризиса.

В этом контексте в качестве решения был рассмотрен вариант проведения внеочередных парламентских выборов, говорится в сообщениях пресс-службы президента и правительства.