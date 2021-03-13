Париж, 13 марта, 2021, 17:58 — ИА Регнум. Во Франции сотрудники полиции задержали двух подростков 17 и 18 лет в рамках антитеррористических расследований, сообщает 13 марта Le Parisien со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террор

Отмечается, что подростки обвиняются в «организации преступного сообщества с целью терроризма».

По данным полицейских, один из задержанных состоял в Telegram-канале, где высказывались идеи радикального характера, там же были обнаружены и его сообщения о «возмездии».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники полиции города Мец задержали одного из учащихся местного лицея, который был вооружен холодным оружием и угрожал убить учителя. Учащийся лицея был задержан после того, как он сам рассказал полицейским о том, что он намерен убить учителя.

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