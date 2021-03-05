Лион, Франция, , 08:49 — REGNUM Во время столкновений с полицией и хулиганов в квартале Дюшер города Лиона, последние сожгли шесть автомобилей и два мотоцикла. Об этом 5 марта сообщает телеканал BFM.

По информации журналистов телеканала, согласно предварительным данным, беспорядки в Лионе начались после ДТП, в результате которого тяжело пострадал 13-летний подросток, катавшийся на мотороллере без защитного шлема и доставленный в больницу с травмой черепа в тяжелом состоянии.

При этом участвующие в беспорядках считают, что авария произошла из-за того, что автомобиль полиции сбил мотороллер подростка, полицейские свою причастность к ДТП отрицают.

Также в ходе столкновений полиции с хулиганами были разгромлены несколько автобусных остановок и власти перебросили в квартал 60 сотрудников спецподразделений по борьбе с уличными беспорядками, после чего двое из хулиганствующих были задержаны и в Дюшере восстановили порядок.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта вечером премьер-министр Франции Жан Кастекс рассказал о новых ограничениях, связанных с эпидемией COVID-19.