Ереван, , 17:01 — REGNUM В столице Армении Ереване между сторонниками оппозиционного «Движения за спасение Родины» и сотрудниками полиции произошли стычки у резиденции президента Армена Саркисяна. Об этом сообщают местные СМИ.

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Отмечается, что сотрудники правопорядка пытаются оттеснить протестующих от здания резиденции президента. Участники акции скандируют «Армения без Никола» и «Никол — предатель».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 13 марта, Саркисян провёл встречу с премьер-министром страны Николом Пашиняном. Участники встречи обсудили ситуацию в стране, пути ее разрешения и преодоления внутриполитического кризиса.

В этом контексте в качестве решения был рассмотрен вариант проведения внеочередных парламентских выборов, говорится в сообщениях пресс-службы президента и правительства.