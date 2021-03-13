Ереван, , 16:02 — REGNUM Президент Армении Армен Саркисян 13 марта провел встречу с премьер-министром страны Николом Пашиняном, сообщили в пресс-службе правительства и администрации президента Армении.

Следите за развитием событий в трансляции: «Военные против Пашиняна: политический кризис в Армении — все новости»

Встреча состоялась в рамках обсуждений, которые были инициированы президентом Армении.

Участники встречи обсудили ситуацию в стране, пути ее разрешения и преодоления внутриполитического кризиса.

В этом контексте в качестве решения был рассмотрен вариант проведения внеочередных парламентских выборов, говорится в сообщениях пресс-службы президента и правительства.